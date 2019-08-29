29 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku

Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.08.2019

, 'in 3'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan ve ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen katılmadı. Caner Erkin'in durumu yarın yapılacak olan son kontrollerin ardından belli olacak.

Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan ve ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen katılmadı. Caner Erkin'in durumu yarın yapılacak olan son kontrollerin ardından belli olacak. , cumartesi günü 21.45'te oynanacak maçının hazırlıklarına bugün saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte Quaresma'nın yeni adresi Süper Lig'de transfer bombası patladı! İşte Quaresma'nın yeni adresi
Fernandes'in menajerinden flaş sözler! Beşiktaş... Fernandes'in menajerinden flaş sözler! Beşiktaş...
Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı! Beşiktaş Barcelonalı yıldıza kancayı taktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör