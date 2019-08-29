29 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku
Giriş Tarihi: 29.08.2019
Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin katılmadı. Caner Erkin'in durumu yarın yapılacak olan son kontrollerin ardından belli olacak.
Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sol diz iç yan bağında (MCL) grade 1 zorlanma meydana gelen Caner Erkin katılmadı. Caner Erkin'in durumu yarın yapılacak olan son kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, cumartesi günü 21.45'te oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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