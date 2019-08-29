Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçıyla morali bozulan, ardından ikinci haftada oynanan Göztepe galibiyetiyle rahatlayan Abdullah Avcı oyuncularına, "Rizespor'u yenerek milli araya rahat girmeliyiz" uyarısını yaptı.
Beşiktaş'ta gözler cumartesi akşamı oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevrildi. Sezonun ilk maçında Sivasspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından, Göztepe maçındaki farklı galibiyetle morallerin yerine geldiği Beşiktaş'ta yeni hedef, Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek ikide iki yapmak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın üzerinde stres Göztepe galibiyetle biraz olsun hafiflerken, tecrübeli hocanın gözü hafta sonunda oynanacak Rizespor maçında. Avcı, milli araya huzurlu girmek için bu maçtan 3 puan almak zorunda olduklarını oyuncularına anlattı. Avcı, milli aradan sonra Burak ve Atiba'nın da takıma döneceğini oyuncularına anlatarak, "Bu hafta kesinlikle kayıp istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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