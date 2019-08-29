29 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı

Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.08.2019

'in ilk haftasında oynanan Demir Grup maçıyla morali bozulan, ardından ikinci haftada oynanan galibiyetiyle rahatlayan oyuncularına, "Rizespor'u yenerek milli araya rahat girmeliyiz" uyarısını yaptı.

'ta gözler cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmasına çevrildi. Sezonun ilk maçında karşısında alınan ağır yenilginin ardından, maçındaki farklı galibiyetle morallerin yerine geldiği Beşiktaş'ta yeni hedef, Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek ikide iki yapmak. Teknik direktör 'nın üzerinde stres Göztepe galibiyetle biraz olsun hafiflerken, tecrübeli hocanın gözü hafta sonunda oynanacak Rizespor maçında. Avcı, milli araya huzurlu girmek için bu maçtan 3 puan almak zorunda olduklarını oyuncularına anlattı. Avcı, milli aradan sonra Burak ve Atiba'nın da takıma döneceğini oyuncularına anlatarak, "Bu hafta kesinlikle kayıp istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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