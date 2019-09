Aboubakar mı? Her şey olabilir

Porto’nun hocası Aboubakar’la ilgili soruyu bu sözlerle yanıtladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, oyuncularından Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş 'a transfer durumlarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Conceiçao, "Direkt soru, böylesini severim. Aboubakar'ın durumunu bilemiyorum. Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir" cevabını verdi. Conceiçao, "Gelecek basın toplantısında rahat konuşabilirim. Çünkü, transfer piyasası kapanmış olacak" yorumunu yaptı.