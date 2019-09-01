01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Aboubakar mı? Her şey olabilir

Aboubakar mı? Her şey olabilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Porto’nun hocası Aboubakar’la ilgili soruyu bu sözlerle yanıtladı.

Porto Sergio Conceiçao, oyuncularından Vincent Aboubakar'ın 'a durumlarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Conceiçao, "Direkt soru, böylesini severim. Aboubakar'ın durumunu bilemiyorum. Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir" cevabını verdi. Conceiçao, "Gelecek basın toplantısında rahat konuşabilirim. Çünkü, transfer piyasası kapanmış olacak" yorumunu yaptı.
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