28 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup: "Dibi gördüm"

Oğuzhan Özyakup: Dibi gördüm
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.08.2019

'ın başarılı futbolcusu 'tan itiraf: "Burada çok iyi sezonlar da geçirdim, geçen sezon dibi de gördüm... Taraftarın da bana kızma hakkı var, benim de onlara."

'ın milli oyuncusu , geçtiğimiz sezon yaşadıklarını A Spor'a anlattı. Oğuzhan, "Buraya 19 yaşında, FEDA sezonunda geldim. Burada şampiyonluk da yaşadım, çok iyi sezonlar da geçirdim, geçen sezon dibi de gördüm. Taraftarın da bana kızma hakkı var, benim de onlara. Bana tepki gösterince bende insanım, duygusal davranıyorum. Bazen yaparsın ve pişman olursun. İyi bir başlangıçtı ama bunu 1-2 maç değil bütün sezona yaymam gerekiyor. Askere gittim, düşünmek için vaktim oldu. Bunu iyi değerlendirdim" diye konuştu..

ELEŞTiREYE AÇIK OLMAM GEREKiYOR

Oğuzhan, mental bir koçu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Memphis Depay'ın golden sonra kulaklarını neden tıkadığını kimse bilmez. Sağır ve dilsiz birini gösteriyor orada. Biz de o hafta onu çok konuşmuştuk. Aklımdan bile geçirmemiştim, o an gol attım ve tripli olarak onu yaptım. Tabiki eleştiriye açık olmak gerekiyor. O, o anki bir reaksiyondur. İyi veya kötü bir anı oldu."
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