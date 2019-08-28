28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Jeremain Lens’e Feyenoord takibi
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Siyah-beyazlılarda bekleneni veremeyen ve gönderilmesi planlanan Lens'i PSV Eindhoven'dan sonra Feyenoord'un da istediği ileri sürüldü.
Yüksek maaşından da kurtulacağı için gitmesine sıcak bakılan Hollandalı yıldızla Feyenoord'un görüşmelere başladığı vurgulandı. Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu ayrıldığı takdirde Beşiktaş'ın yeni bir kanat oyuncusu daha alacak.
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