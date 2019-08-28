28 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Jeremain Lens’e Feyenoord takibi

Jeremain Lens’e Feyenoord takibi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.08.2019

Siyah-beyazlılarda bekleneni veremeyen ve gönderilmesi planlanan Lens'i PSV Eindhoven'dan sonra 'un da istediği ileri sürüldü.

Yüksek maaşından da kurtulacağı için gitmesine sıcak bakılan Hollandalı yıldızla 'un görüşmelere başladığı vurgulandı. ile 3 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu ayrıldığı takdirde Beşiktaş'ın yeni bir kanat oyuncusu daha alacak.
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