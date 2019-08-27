27 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Manuel Fernandes, Beşiktaş'a geri döndü!

Ve transfer bombası patladı! Manuel Fernandes...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 Giriş Tarihi: 27.08.2019

Yaz döneminin bitimine bir haftadan kısa bir süre kala transfer çalışmalarını iyice hızlandıran 'tan sürpriz bir hamle geldi!

2019-20 sezonu için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip eski futbolcusu 'le yeniden anlaşmaya vardı!

Spor'un haberine göre; , daha önce formasını giyen Portekizli yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

33 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı ekipten senelik 1.1 milyon euro ücret kazanacak.

Fernandes'in sözleşmesini uzatma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

2014'ten bu yana Rus temsilcisi formaso giyen Fernandes 144 maçta görev aldı, 34 gol atıp 28 asist yaptı.

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