Manuel Fernandes, Beşiktaş'a geri döndü!

Yaz transfer döneminin bitimine bir haftadan kısa bir süre kala transfer çalışmalarını iyice hızlandıran Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi!

Süper Lig 2019-20 sezonu için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı ekip eski futbolcusu Manuel Fernandes'le yeniden anlaşmaya vardı!

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, daha önce formasını giyen Portekizli yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

33 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı ekipten senelik 1.1 milyon euro ücret kazanacak.

Fernandes'in sözleşmesini uzatma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

2014'ten bu yana Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova formaso giyen Fernandes 144 maçta görev aldı, 34 gol atıp 28 asist yaptı.