28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Burak Yılmaz geri sayımda
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Avusturya kampında sakatlanan Burak Yılmaz, geri sayıma geçti.
Milli arada takımla çalışmalara başlayacak olan milli forvetin, Gazişehir maçının kadrosunda yer almasının beklendiği ifade edildi. Öte yandan Burak Yılmaz ile birlikte Atiba'nın da önümüzdeki hafta takıma katılacağı ve Eylül ortasındaki Gazişehir karşılaşmasında takımdaki yerini alacağı belirtildi.
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