28 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz geri sayımda

Burak Yılmaz geri sayımda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.08.2019

kampında sakatlanan , geri sayıma geçti.

Milli arada takımla çalışmalara başlayacak olan milli forvetin, Gazişehir maçının kadrosunda yer almasının beklendiği ifade edildi. Öte yandan ile birlikte Atiba'nın da önümüzdeki hafta takıma katılacağı ve Eylül ortasındaki Gazişehir karşılaşmasında takımdaki yerini alacağı belirtildi.
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