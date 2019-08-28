28 Ağustos 2019, Çarşamba
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N’koudou'dan taraftarlara mesaj
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Beşiktaş'ın dün yapılan antrenmanında sakatlanan futbolcusu N’koudou'dan siyah beyazlı taraftarlara mesaj var: "Endişelenmeyin!"
Beşiktaş'ın dün sabahki antrenmanında sakatlanan N'Koudou çalışmayı yarıda bırakmıştı. Yeni transfer N'Koudou çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve taraftara 'Ben iyiyim, endişelenmeyin' dedi. Fransız futbolcu, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Rizespor karşılaşmasında forma giyebilecek.
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