28 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

N’koudou'dan taraftarlara mesaj

N’koudou'dan taraftarlara mesaj
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.08.2019

'ın dün yapılan antrenmanında sakatlanan futbolcusu N’koudou'dan siyah beyazlı taraftarlara mesaj var: "Endişelenmeyin!"

'ın dün sabahki antrenmanında sakatlanan N'Koudou çalışmayı yarıda bırakmıştı. Yeni transfer N'Koudou çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve taraftara 'Ben iyiyim, endişelenmeyin' dedi. Fransız futbolcu, 'nın görev vermesi halinde Rizespor karşılaşmasında forma giyebilecek.
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