27 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N'Koudou şoku

Beşiktaş'ta N'Koudou şoku
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmanda sakatlık şoku yaşandı. Yeni transferlerden N'Koudou'nun idmanın son bölümünde sakatlandığı bildirildi.

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta, yeni transferlerden N'Koudou son yapılan idmanda sakatlık geçirdi. Kanat oyuncusunun idmanı yarıda bıraktığı bildirildi.

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