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1. Kategori: 265 TL
Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 Giriş Tarihi: 26.08.2019
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bir kişinin en fazla 5 bilet alabileceği mücadele öncesinde bilet fiyatları da belli oldu. Biletler 100 TL ile 875 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 265 TL
2. Kategori: 250 TL
3. Kategori: 225 TL
4. Kategori: 215 TL
5. Kategori: 180 TL
6. Kategori: 165 TL
7. Kategori: 110 TL
8. Kategori: 100 TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750 TL
1903 B-D: 825 TL
1903 C: 875 TL
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