Sakatlardan müjdeli haber
Sezon öncesi art arda sakatlık şoku yaşayan Beşiktaş'a müjdeli haberler gelmeye başladı.
Kaleci Loris Karius'un dönmesinin ardından Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz de iyileşti. Bu hafta Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek duruma geldiler. Burak Yılmaz ise milli aranın ardından takıma katılacak.
ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİLER
Beşiktaş'ın Göztepe'yi yendiği mücadelede Vodafone Park'ın zemini sınıfı geçemedi. Oyuncuların ayakları adeta çimlere gömülürken maç boyunca iki tarafın futbolcuları da sakatlıktan korktu. Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma sonunda yöneticilere bu yönde şikayetlerini dile getirdiler. Yönetim, Hollandalı firmayla temas kurarak bir an önce bu sorunu çözecek.
İZİN SONA ERDİ
Kartal, Göztepe'yi yendikten sonra futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı dün ise oyunculara izin vermişti. Siyah- beyazlılarda izin bitti, futbolcular bugün tesislerde toplanarak 10.30'da Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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