26 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sakatlardan müjdeli haber

Sakatlardan müjdeli haber
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Sezon öncesi art arda sakatlık şoku yaşayan 'a müjdeli haberler gelmeye başladı.

Kaleci Loris Karius'un dönmesinin ardından , Enzo Roco ve Dorukhan Toköz de iyileşti. Bu hafta maçında oynayabilecek duruma geldiler. ise milli aranın ardından takıma katılacak.

ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİLER

'ın 'yi yendiği mücadelede Vodafone Park'ın zemini sınıfı geçemedi. Oyuncuların ayakları adeta çimlere gömülürken maç boyunca iki tarafın futbolcuları da sakatlıktan korktu. Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma sonunda yöneticilere bu yönde şikayetlerini dile getirdiler. Yönetim, Hollandalı firmayla temas kurarak bir an önce bu sorunu çözecek.

İZİN SONA ERDİ

, Göztepe'yi yendikten sonra futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirmişti. Teknik direktör dün ise oyunculara izin vermişti. Siyah- beyazlılarda izin bitti, futbolcular bugün tesislerde toplanarak 10.30'da Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...
Abdullah Avcı farkı Abdullah Avcı farkı
Rüzgarın oğlu N'Koudou Rüzgarın oğlu N'Koudou
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör