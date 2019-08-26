Rüzgarın oğlu N'Koudou
Göztepe maçında yarım saatlik futboluyla mest eden Fransız kanat oyuncusuna ilk maçtan ‘Rüzgarın oğlu” lakabı takıldı.
Beşiktaş'ın yeni kanat oyuncusu Kevin N'Koudou takımla sadece bir idman yapmasına rağmen Göztepe maçında şans bulmuştu. İkinci devrede oyuna dahil olan Fransız yıldız yarım saatte yaptıklarıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki yıldızın süratine hayran kaldılar.
"Sonunda koşan bir kanat oyuncusu gördük" diyerek hızlı futbolcuya olan hasretlerinin dindiğini belirten taraftarlar, N'Koudou'ya Twitter'dan övgü mesajları yağdırdı. İşte bazıları:
* O ne hız kardeşim, aşık olduk resmen.
* Amokachi'den beri beni heyecanlandıran ilk kanat oyuncusu.
* Zabıtadan kaçan simitçi gibi koşuyor. * Mbappe ancak senin getir-götürünü yapar.
* N'Koudou biraz sakin ol kardeşim. Hız limitini aşıyorsun.
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