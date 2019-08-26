26 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Rüzgarın oğlu N'Koudou

Rüzgarın oğlu N'Koudou
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.08.2019

maçında yarım saatlik futboluyla mest eden kanat oyuncusuna ilk maçtan ‘Rüzgarın oğlu” lakabı takıldı.

'ın yeni kanat oyuncusu Kevin N'Koudou takımla sadece bir idman yapmasına rağmen maçında şans bulmuştu. İkinci devrede oyuna dahil olan yıldız yarım saatte yaptıklarıyla taraftarın gönlünde taht kurdu. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki yıldızın süratine hayran kaldılar.

"Sonunda koşan bir kanat oyuncusu gördük" diyerek hızlı futbolcuya olan hasretlerinin dindiğini belirten taraftarlar, N'Koudou'ya Twitter'dan övgü mesajları yağdırdı. İşte bazıları:

* O ne hız kardeşim, aşık olduk resmen.

* Amokachi'den beri beni heyecanlandıran ilk kanat oyuncusu.

* Zabıtadan kaçan simitçi gibi koşuyor. * Mbappe ancak senin getir-götürünü yapar.

* N'Koudou biraz sakin ol kardeşim. Hız limitini aşıyorsun.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...
Abdullah Avcı farkı Abdullah Avcı farkı
Sakatlardan müjdeli haber Sakatlardan müjdeli haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör