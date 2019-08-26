26 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı farkı

Abdullah Avcı farkı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.08.2019

'ta taraftarın gelişini pek istemediği sessiz-sedasız çalışıp camianın övgülerini kazanmaya başladı. Siyah-beyazlıların yeni hocası kısa sürede aldığı radikal kararlarla dikkat çekti. Q7’nin gidişi ve Oğuzhan ile tribünleri barıştırması en önemli hamleleri oldu

Deneyimli çalıştırıcı aldığı kritik kararlarla farkını gösteriyor 56 yaşındaki teknik adam, bir kesimin çok sevdiği 'nın kadro dışı bırakılması kararını onayladı. 'u sahaya sürerek ciddi risk aldı ancak karşılığında bir süredir formsuz olan ismi, tribünlerle barıştırdı.

Yıllarca az bir taraftarı olan 'in başında şampiyonluk mücadelesi veren , ateşli seyircisi önünde sahaya çıkmaktan da bir hayli mutlu. Avcı, teknik adamlık kariyerinde dönemi hariç ilk kez büyük bir taraftar desteğini arkasında hissediyor. Saha kenarında bir hayli hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın kulübe çabuk uyum sağlamasına seviniyor.

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