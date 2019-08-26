Abdullah Avcı farkı

Beşiktaş'ta taraftarın gelişini pek istemediği Abdullah Avcı sessiz-sedasız çalışıp camianın övgülerini kazanmaya başladı. Siyah-beyazlıların yeni hocası kısa sürede aldığı radikal kararlarla dikkat çekti. Q7’nin gidişi ve Oğuzhan ile tribünleri barıştırması en önemli hamleleri oldu

Deneyimli çalıştırıcı aldığı kritik kararlarla farkını gösteriyor 56 yaşındaki teknik adam, bir kesimin çok sevdiği Ricardo Quaresma'nın kadro dışı bırakılması kararını onayladı. Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürerek ciddi risk aldı ancak karşılığında bir süredir formsuz olan ismi, tribünlerle barıştırdı.

Yıllarca az bir taraftarı olan Başakşehir'in başında şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı, ateşli Beşiktaş seyircisi önünde sahaya çıkmaktan da bir hayli mutlu. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Milli Takım dönemi hariç ilk kez büyük bir taraftar desteğini arkasında hissediyor. Saha kenarında bir hayli hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın kulübe çabuk uyum sağlamasına seviniyor.