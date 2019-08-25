Beşiktaş evinde acımıyor
Göztepe galibiyetiyle birlikte ligdek Dolmabahçe'deki yenilmnezlik serisini 12 maça çıkaran Beşiktaş, seyircisi önünde üst üste 29 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'ta yine güzel başlangıç yaptı. Beşiktaş, bu skorla Vodafone Park'ta lig maçlarındaki 43. galibiyetine imza attı. Dolmabahçe'de rakiplerini 55 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, 10 beraberlik ve 2 yenilgi de aldı. Yeni stadında 139 puan toplayan Beşiktaş, galibiyet oranını da yüzde 78,1'e çıkardı. Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında 138 gol atan siyah-beyazlı ekip, 2,5 ortalama yakaladı.
75 PUAN TOPLADI
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Süper Lig'deki yenilmezlik serisini Göztepe karşılaşmasıyla 12 maça yükseltti. Siyah-beyazlı takım, daha önce de Vodafone Park'ta 38 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Siyah-beyazlılar, Göztepe filelerini havalandırarak Vodafone Park'ta üst üste 29 lig maçında gol sevinci yaşadı. 2017-18 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından evinde çıktığı 29 maçta da gol atarken, bu periyotta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 75 puan topladı.
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