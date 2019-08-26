26 Ağustos 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.08.2019

'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı 'yi 3-0 mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini alan , Süper Lig'in üçüncü haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, kendisine takım bulması için izin verilen , salonda çalışan ve ile maçında ayak bileğinde hematom oluşan 'un katılmadığı, Enzo Roco'nun takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı. İdmanın yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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