Beşiktaş: Quaresma'ya kulüp bulması için izin verdik

Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya takım bulması için izin verdiklerini duyurdu.

Beşiktaş Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile ilgili flaş bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp oyuncuya takım bulması için izin verildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Ricardo Quaresma da bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklama ile yönetimin kendisini takımda düşünmediğini bildirdiğini ve konuya ilişkin yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğini dile getirmişti.

QUARESMA'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Instagram hesabı üzerinden çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı.

Tecrübeli futbolcu, başkan Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini söyledi ve şunları dile getirdi;

"Başkan tarafından artık takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim."

Kulüpte ikinci dönemini geçiren Ricardo Quaresma, 2015'ten beri Beşiktaş forması giyiyor. Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol kaydetti.