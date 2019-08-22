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Yerli yıldızlar onay bekliyor
Giriş Tarihi: 22.08.2019
Beşiktaş'ta takıma yapılacak yerli takviyelerle ilgili Başkan Orman ile teknik direktör Avcı'nın hafta sonunda yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından karar verilecek.
Beşiktaş'ta takıma yapılacak yerli takviyelerle ilgili Başkan Orman ile teknik direktör Avcı'nın hafta sonunda yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından karar verilecek. Siyah-beyazlılar Sivasspor'un başarılı sol kanadı Emre Kılınç ve Eskişehir'in ön liberosu Mehmet Özcan için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi iki yıldız oyuncu için toplam 2 milyon euro'yu gözden çıkartırken, Fikret Orman ile Abdullah Avcı'nın yapacakları son bir görüşmenin ardından bu transferlerle ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.
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