22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yerli yıldızlar onay bekliyor

Yerli yıldızlar onay bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Beşiktaş'ta takıma yapılacak yerli takviyelerle ilgili Başkan Orman ile teknik direktör Avcı'nın hafta sonunda yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından karar verilecek.

Beşiktaş'ta takıma yapılacak yerli takviyelerle ilgili Başkan Orman ile teknik direktör Avcı'nın hafta sonunda yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından karar verilecek. Siyah-beyazlılar Sivasspor'un başarılı sol kanadı Emre Kılınç ve Eskişehir'in ön liberosu için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetimi iki yıldız oyuncu için toplam 2 milyon euro'yu gözden çıkartırken, ile 'nın yapacakları son bir görüşmenin ardından bu transferlerle ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

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