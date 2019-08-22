22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun'a resmi teklif!

Cenk Tosun'a resmi teklif!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı... Everton’a giden Cenk Tosun, “Beşiktaş benimle iletişime geçti, ama Avrupa’da kalmak istediğimi söyledim” dedi.

, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı... Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanında 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda golcü transferi için ismi gündeme gelen oyunculardan biri olan Cenk Tosun, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi. NTV'ye konuşan Cenk Tosun, "Beşiktaş benimle iletişime geçti ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyahbeyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra bir görüşme yapmadık" dedi. Everton'da forma şansı beklediğini belirten Cenk Tosun, "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

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