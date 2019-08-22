Cenk Tosun'a resmi teklif!
Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı... Everton’a giden Cenk Tosun, “Beşiktaş benimle iletişime geçti, ama Avrupa’da kalmak istediğimi söyledim” dedi.
Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı... Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda golcü transferi için ismi gündeme gelen oyunculardan biri olan Cenk Tosun, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi. NTV'ye konuşan Cenk Tosun, "Beşiktaş benimle iletişime geçti ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyahbeyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra bir görüşme yapmadık" dedi. Everton'da forma şansı beklediğini belirten Cenk Tosun, "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"