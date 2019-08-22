Medel Şili yolcusu

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle'den çarpıcı açıklamalar geldi. Universidad Catolica Başkanı Tagle, “Gary Medel bize 2 yıl içinde geleceğini söyledi ama bunun daha erken olmasını umuyoruz” dedi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle'den çarpıcı açıklamalar geldi. Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle, "Gary Medel bize 2 yıl içinde geleceğini söyledi ama biz bunun daha erken olmasını umuyoruz. Kendisiyle her zaman konuşuyoruz. Şili'de daha farklı bir seviye elde edeceğini düşünüyorum. O da bunun için sabırsızlanıyor. O da Catolica'da bazı unvanları yakalamanın zamanının geldiğine inanıyor ama bu arzusuna rağmen en iyi koşullarda gelmek istiyor" sözlerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde de eski takımı Universidad Catolica'ya dönebileceğinin sinyallerini vermişti.