22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Medel Şili yolcusu

Medel Şili yolcusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

'ın Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle'den çarpıcı açıklamalar geldi. Universidad Catolica Başkanı Tagle, “Gary Medel bize 2 yıl içinde geleceğini söyledi ama bunun daha erken olmasını umuyoruz” dedi.

'ın Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle'den çarpıcı açıklamalar geldi. Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle, "Gary Medel bize 2 yıl içinde geleceğini söyledi ama biz bunun daha erken olmasını umuyoruz. Kendisiyle her zaman konuşuyoruz. Şili'de daha farklı bir seviye elde edeceğini düşünüyorum. O da bunun için sabırsızlanıyor. O da Catolica'da bazı unvanları yakalamanın zamanının geldiğine inanıyor ama bu arzusuna rağmen en iyi koşullarda gelmek istiyor" sözlerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde de eski takımı Universidad Catolica'ya dönebileceğinin sinyallerini vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transfer resmen sonra erdi! 4 yıllık sözleşme Transfer resmen sonra erdi! 4 yıllık sözleşme
Quaresma’dan yalanlama Quaresma’dan yalanlama
Isimat Mirin resmen Toulouse'da! Isimat Mirin resmen Toulouse'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör