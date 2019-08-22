22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yeni santrfor adayı Okaka

Yeni santrfor adayı Okaka
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

'ın santrfor mevkinde ilk alternatifi Stefano Okaka. Bonservisi Watford kulübünde bulunan Okaka, geçtiğimiz sezon İtalya seri A takımlarından Udinesse'de kiralık olarak forma giymişti.

'ın santrfor mevkinde ilk alternatifi Stefano Okaka. Bonservisi Watford kulübünde bulunan Okaka, geçtiğimiz sezon İtalya seri A takımlarından Udinesse'de kiralık olarak forma giymişti. İtalyan oyuncu Okaka, Udinese formasıyla Serie A'da 16 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için kulübüyle temasa geçtiği iddia edildi.

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