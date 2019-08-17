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Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi!
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.
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