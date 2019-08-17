17 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi!

Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 Giriş Tarihi: 17.08.2019

'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü , tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.

Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan , yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Başkanı , Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.


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