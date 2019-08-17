17 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

19’luk Doğucan için büyük yarış

19’luk Doğucan için büyük yarış
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.08.2019

 2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki , hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında açıklama yaptı.

Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'un formasını giyen 19 yaşındaki , hakkında çıkan transfer dedikodularına ilişkin konuştu. Genç oyuncu, ve 'nin kendisine olan bu ilgi için "İsminin böyle takımlarla anılması garip değil. Türkiye'de insanların beni biliyor olması beni gururlandırıyor, güzel bir şey" ifadelerini kullandı
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