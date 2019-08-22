Oğuzhan İstanbulspor’da

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı. Beşiktaş kulübünden dün yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi.

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı. Beşiktaş kulübünden dün yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi. 18 yaşındaki genç oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.