22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan İstanbulspor’da

Oğuzhan İstanbulspor’da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladı. Beşiktaş kulübünden dün yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi.

, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladı. Beşiktaş kulübünden dün yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi. 18 yaşındaki genç oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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