Fabricio’ya şartlı onay

Başkan Fikret Orman'ın Londra'da bulunduğu sırada bir görüşme yaptığı Fabri, Fulham yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş'a gitmek istediğini, zaten oynatılmadığı için kendisine kolaylık sağlanmasını istedi.

Başkan Fikret Orman'ın Londra'da bulunduğu sırada bir görüşme yaptığı Fabri, Fulham yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş'a gitmek istediğini, zaten oynatılmadığı için kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Fulham, Fabri için kiralama bedeli istemezken; Beşiktaş yönetimi Fabri'nin alacağının %60'ını da Fulham'ın ödemesini talep ediyor.