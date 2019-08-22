22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fabricio’ya şartlı onay

Fabricio’ya şartlı onay
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Başkan 'ın Londra'da bulunduğu sırada bir görüşme yaptığı Fabri, yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş'a gitmek istediğini, zaten oynatılmadığı için kendisine kolaylık sağlanmasını istedi.

Başkan 'ın Londra'da bulunduğu sırada bir görüşme yaptığı Fabri, yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş'a gitmek istediğini, zaten oynatılmadığı için kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Fulham, Fabri için kiralama bedeli istemezken; Beşiktaş yönetimi Fabri'nin alacağının %60'ını da Fulham'ın ödemesini talep ediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transfer resmen sonra erdi! 4 yıllık sözleşme Transfer resmen sonra erdi! 4 yıllık sözleşme
Quaresma’dan yalanlama Quaresma’dan yalanlama
Isimat Mirin resmen Toulouse'da! Isimat Mirin resmen Toulouse'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör