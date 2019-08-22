22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Çarpıcı iddia: Musa Taamari

Çarpıcı iddia: Musa Taamari
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Sadece değil, tüm dünyadaki piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi.

Sadece değil, tüm dünyadaki piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi. 'ın Rum Apoel'de oynayan 22 yaşındaki Ürdünlü kanat oyuncusu Musa Al Taamari için İtalyadan Fiorentina ve Torino ile yarışa girdiği iddia edildi.

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