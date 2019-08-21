21 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

Quaresma'dan ayrılık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 Giriş Tarihi: 21.08.2019

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma hesabı üzerinden takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, '' Yalan haberler. Sözleşmemin son yılı; Kulübüme, takımıma ve taraftarlarıma yardım etmek ve şampiyon olmak için çalışacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş'' ifadelerini kullandı.

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