Quaresma'dan ayrılık açıklaması!

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma sosyal medya hesabı üzerinden takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Yalan haberler. Sözleşmemin son yılı; Kulübüme, takımıma ve taraftarlarıma yardım etmek ve şampiyon olmak için çalışacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş'' ifadelerini kullandı.