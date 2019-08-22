22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sağanak yağmur altında çalıştılar

Sağanak yağmur altında çalıştılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Yarın akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti. Avcı yönetiminde Ümraniye 'nde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.

Yarın akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti. Avcı yönetiminde Ümraniye 'nde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Çalışmaya Burak Yılmaz, Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson katılmazken, Roco ise sahada takımdan ayrı koşu yaptı. Kartallar bugün 19.00'daki idmanın ardından kampa girecek.

GÖZTEPE MAÇI PALABIYIK'IN
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması Beşiktaş - Göztepe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Tarık Ongun görev alacak.

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