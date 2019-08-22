22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçtiler

Beşiktaş'a iyi haber! Vazgeçtiler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

'ın golcü oyuncusuyla ilgilenen fakat transferi bir türlü sonuçlandıramayan Lecce, Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçti. Sarı Kırmızılılar, tecrübeli golcü için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro teklif etmiş ve bu teklif Siyah Beyazlılar tarafından kabul edilmemişti. Alternatif golcü arayan Lecce, bir dönem Porto ve Atletico Madrid formaları giyen Jackson Martinez'i gündemine aldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz transferinden vazgeçti.

Sarı-Kırmızılılar, Jackson Martinez'i gündemine aldı. Lecce'nin gündeminde yer alan bir diğer forvet oyuncusu ise Guido Carillo. Fakat Carillo, Southampton'dan ayrılmak istemediğini Serie A kulübüne iletti.

Lecce'nin yakın zamanda Jackson Martinez'i açıklaması bekleniyor.

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