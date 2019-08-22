Son Kartal N’koudou
Beşiktaş kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, sol kanat oyuncusu N’Koudou için Tottenham’a 3+1 milyon euro bonservis+ bir sonraki satıştan %50 pay ödeyecek.
Beşiktaş kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı kulüp, Tottenham forması giyen 24 yaşındaki Kevin N'Koudou ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, sol kanat oyuncusu N'Koudou için Tottenham'a 3+1 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan %50 pay ödeyecek. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "N'Koudou bugün (22 Ağustos) sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde 4 yıllık sözleşme imzalayacak. N'Koudou, PSG altyapısında yetişmiş, 20 yaşındayken Marsilya'da gösterdiği performans sonrasında Tottenham'a transfer olmuş çok özel yeteneklere sahip bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
YARINI DÜŞÜNEREK YAPTIK
Naibi, yıldız oyuncunun yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Kulübümüzün bu seneki transfer politikası ve mevcut ihtiyaçlarımız doğrultusunda, bugünümüzü ve yarınımızı düşünerek yaptığımız bir transfer. Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirmesi, hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun sahada göstereceği performans ile hem taraftarlarımızı heyecanlandıracağı hem de takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam."
ARTILARI
Çok hızlı
Top hakimiyeti iyi
Pas oyunu iyi
EKSiLERi
Çabuk yoruluyor
Defansif yönü kötü
Şutları zayıf
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