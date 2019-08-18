18 Ağustos 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta savunma darmadağın
Giriş Tarihi: 18.08.2019
Gökhan, Caner ve Vida döküldü. Sadece yeni transfer Ruiz ayakta kalmaya çalıştı.
Kartal, Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Sivasspor deplasmanında dağıldı. Gökhan, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşan savunma hattı karşılaşma boyunca ciddi hatalar yaptı, önemli boşluklar verdi. Özellikle iki bek çok aksarken savunmanın lideri olması beklenen Domagoj Vida ne sorumluluk aldı ne de görevini yaptı. Yeni transfer Victor Ruiz neredeyse tek başına atakları kesmeye çalıştı. İyi kullandığı sol ayağıyla topu oyuna etkili soktu. Ancak ona ayak uyduran yoktu.
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