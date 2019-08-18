18 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta savunma darmadağın

Beşiktaş'ta savunma darmadağın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Gökhan, ve Vida döküldü. Sadece yeni Ruiz ayakta kalmaya çalıştı.

Kartal, Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında deplasmanında dağıldı. Gökhan, Vida, Ruiz ve 'den oluşan savunma hattı karşılaşma boyunca ciddi hatalar yaptı, önemli boşluklar verdi. Özellikle iki bek çok aksarken savunmanın lideri olması beklenen Domagoj Vida ne sorumluluk aldı ne de görevini yaptı. Yeni Victor Ruiz neredeyse tek başına atakları kesmeye çalıştı. İyi kullandığı sol ayağıyla topu oyuna etkili soktu. Ancak ona ayak uyduran yoktu.
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