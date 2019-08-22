Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini açıkladı

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini resmen duyurdu. Siyah beyazlılarda N'Koudou transferi bu sezon Kartal'ın 6. transferi oldu. Beşiktaş kadrosunu daha önce Adem Ljajic, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho ve Douglas ile güçlendirmişti.

Beşiktaş bir transferi daha açıkladı. Siyah-beyazlılar Tottenham'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kevin N'Koudou dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmişti. N'Koudou, bu sabah ise sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen genç oyuncu ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

TOTTENHAM BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

Siyah beyazlılar bu transfer için İngiliz ekibine 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, yüzde 50 pay alacak.



KEVIN N'KOUDOU KİMDİR?

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı. Tottenham'ın 2016'da Marsilya'dan 11 milyon euroya aldığı genç oyuncu, kariyerinde 119 maçta, 14 gole imza attı. İşte, Kevin N'Koudou'nun futbol hayatı ile ilgili merak edilenler.

Kevin N'Koudou 13 Şubat 1995'te Versailles, Fransa'da dünyaya geldi. Kanat mevkinde oynayan oyuncu ilk maçına 11 Ağustos 2013'te Ligue 1'in açılış maçında SC Bastia'ya karşı çıktı. N'Koudou, 18 Haziran 2015'te Marseille ile beş yıllık sözleşme imzaladı 31 Ağustos 2016'da Nkoudou, kulüple beş yıllık bir anlaşma imzalayarak 11 milyon £ rapor edilen bir ücret karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer edildi . 2017–18 sezonunun ilk başlangıcında , Nkoudou , 3 Aralık'ta galibiyetle sonuçlanan 6 Aralık 2017'de APOEL ile Şampiyonlar Ligi grup maçında Tottenham için ilk golünü attı.

31 Ocak 2019'da Nkoudou , 2018-19 sezonunun geri kalanında borç almak için Monaco'ya katıldı.