17 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son model Kartal sahnede

Son model Kartal sahnede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Sakatlıkları bulunan , Loris Karius, Atiba ve Roco’nın dışında cezası bulunan Lens ile transfer görüşmesine giden Mirin kadroda yok

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius, , ve Enzo Roco'nun dışında; geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören de Sivas deplasmanına götürülmedi. Öte yandan Fransa'nın Amiens ile transfer görüşmesi yapan Isimat- Mirin de maç kadrosunda yer almadı

16'NCI ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDELER
A 'ın başına geçen ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü ile ilk resmi maçına çıkacak. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında alınan iki şampiyonluktan sonra son iki sezonu dördüncü ve üçüncü bitiren siyah-beyazlılar, teknik direktör değişikliği ve yeni transferlerle gireceği ligde 16'ncı şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek. Artan borçlar yüzünden bu sezon daha mütevazı davranan siyahbeyazlı yönetim, dar kadroya rağmen şampiyonluk inancını yüksek tutuyor.

YENİ TRANSFERLER SİVAS'A GÖTÜRÜLDÜ
Beşiktaş'ın yeni sezon transferlerinin tamamı, Sivas deplasmanına götürüldü. Siyah-beyazlıların Avusturya kampında takımla çalışan Tyler Boyd ve Douglas Santos'un dışında takıma sonradan dahil olan Victor Ruiz ve Pedro Rebocho da takımla birlikte 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildiler. Bu isimlerden stoper Ruiz, sol bek Rebocho ve kanat oyuncusu Boyd'un bugünkü karşılaşmada ilk 11'de sahada olmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
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