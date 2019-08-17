17 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Aboubakar için kapışma

Aboubakar için kapışma
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.08.2019

'a  transferinde Fransız rakip çıktı. 'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı.

Beşiktaş'a transferinde Fransız rakip çıktı. 'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı Krasnodar karşısında izlemek için Portekiz'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın ilgisinin hala sıcak olduğu da vurgulandı.
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