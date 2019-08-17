17 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Aboubakar için kapışma
Giriş Tarihi: 17.08.2019
Beşiktaş'a Aboubakar transferinde Fransız rakip çıktı. Porto'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı.
Beşiktaş'a Aboubakar transferinde Fransız rakip çıktı. Porto'nun Kamerunlu yıldızı Aboubakar'a Beşiktaş dışında S.Etienne de teklif yaptı. A Bola'da yer alan haberde; S.Etienne yetkililerinin hem Porto ile görüşmek hem de Aboubakar'ı Krasnodar karşısında izlemek için Portekiz'e gittiği, Portolu yetkililerle Aboubakar konusunda ön görüşme yapan S.Etienne yetkililerinin bonservis konusunda pazarlığa başladıkları ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın ilgisinin hala sıcak olduğu da vurgulandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"