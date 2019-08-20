20 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Aboubakar B takıma gitti

Aboubakar B takıma gitti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.08.2019

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'ta forvet takviyesi için harekete geçildi. Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki isimlerden biri olan Vincent Aboubakar, Portekiz ekibindeki teknik heyetin kararıyla B takımına gönderildi.

'da uzun süren sakatlığın ardından yeniden sahalara dönen Aboubakar, Porto B takımının Varzim ile oynadığı maçta görev aldı. 'ın gündeminde yer alan golcü futbolcunun yeniden form tutması için teknik heyet Aboubakar'ı, B takımının Varzim ile oynadığı maçta oynattı. Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Kamerunlu futbolcuyu göndermeye sıcak bakarken, diğer taraftan takımda kalması halinde bir an önce form tutmasını sağlamak istiyor. Aboubakar geçen sezon Porto formasıyla ligde 8 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Kamerunlu golcü tüm kulvarlarda ise 11 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Porto'nun eylül ayında Tondela'yı 1-0 yendiği maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve ameliyat sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar yeniden sahalardaki eski gücüne kavuşmak istiyor.

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