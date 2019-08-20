20 Ağustos 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vida sakatlandı

Vida sakatlandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.08.2019

'ta sakatlar kervanına da eklendi. maçında ayak bileğinin arka kısmından sakatlanan Vida idmana çıkamadı, MR’ı çekildi.

Siyah-beyazlıların 'de Demir Grup ile oynadığı maçta ayak bileğinde ağrı hisseden Hırvat stoper , dün sabahki antrenmana çıkmadı. Ligin ikinci haftasında 'yi ağırlayacak dün sabah hazırlıklarına başlarken, 30 yaşındaki Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle çalışmaya katılamadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak" denildi. Vida'nın cuma günü oynanacak maça yetişmesi zor görünüyor.

HIRVAT STOPERE İZİN ÇIKMADI

Beşiktaş yönetimi Vida'yı olağanüstü bir gelişme olmazsa kadroda tutmaya kararlı. Yöneticiler, "Yeni sezon başlamışken ve stoper pozisyonuna takviye yaparken Vida'yı göndermeyi düşünmüyoruz. Elbette satılmayacak oyuncu yok ama şu an öyle bir durum söz konusu değil" görüşünü savunuyor. Vida geçen sezon 'nda gösterdiği performansın ardından pek çok teklif almış ancak Güneş gitmesine izin vermemişti. Beşiktaş, Vida konusunda da kulübün menfaatlerini düşünerek hareket edecek ve teknik direktör Avcı'dan onay almadan hareket etmeyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!
Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye Avcı'dan flaş karar! 4 yıldız kulübeye
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör