Konoplyanka kadroda yok
Beşiktaş’ın transfer etmek istediği Ukraynalı futbolcu, Schalke’nin Mönchengladbach maçı kadrosuna alınmadı.
Schalke 04, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı. Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı. Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.
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