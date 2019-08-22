22 Ağustos 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

N'Koudou Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

N'Koudou ilk antrenmanına çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.08.2019

, 'in 2'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılarda yeni N'Koudou ilk antrenmanına çıktı.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

N'KOUDOU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Siyah-beyazlıların İngiliz ekibi Tottenham'dan yeni , Georges-Kevin N'Koudou ilk antrenmanına çıktı. Gerçekleşen antrenmana salonda çalışan , ve Enzo Roco katılmadı. Domagoj Vida ise takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
N'Koudou'dan sonra bir yıldız daha! Girişimler başladı N'Koudou'dan sonra bir yıldız daha! Girişimler başladı
Beşiktaş'a iyi haber! Vazgeçtiler Beşiktaş'a iyi haber! Vazgeçtiler
Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini açıkladı Beşiktaş Kevin N'Koudou transferini açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör