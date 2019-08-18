18 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Aboubakar yarışı

Aboubakar yarışı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Porto'da forma giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz ekibinden ayrılması gündemde olan futbolcu için dışında Saint Etienne'nin de devrede olduğu öne sürüldü.

Fransız kulübünün, Porto'nun ile oynadığı maça temsilci göndererek Kamerunlu golcüyü yakından takip ettirdiği belirtildi. A Bola'da yer alan haberde, ve St. Etienne'in ciddi bir rekabete girmesinin beklendiği ifade edildi.

GERİ DÖNDÜ

Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 8 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. Kamerunlu golcü tüm kulvarlarda ise 11 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Geçen sezon uzun bir sakatlık dönemi yaşayan başarılı futbolcu, Krasnodar ile oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında son dakikalarda forma şansı buldu.

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