23 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı ilk kez Beşiktaş Park’ta

Abdullah Avcı ilk kez Beşiktaş Park’ta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.08.2019

Teknik Direktörü , siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Beşiktaş Park’ta boy gösterdi.

'in 2. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü , siyah-beyazlı takımın başında ilk kez iç sahada boy gösterdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından taraftarlar birlik çağrısı yapmış ve Beşiktaş Park'ta takıma destek olma sözü vermişti. Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, maçın başlamasıyla birlikte takıma da büyük destek verdi.

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