17 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vida'ya İtalyan talip

Vida'ya İtalyan talip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.08.2019

La Gazetta dello Sport, stoper arayışını sürdüren Roma’nın, ’ın bonservissiz kadrosuna kattığı Vida ile ilgilendiğini iddia etti

'ın Hırvat stoperi , yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen İtalyan ekibi Roma'nın radarına girdi. Dejan Lovren ve Daniele Rugani gibi isimleri gündemine alan Roma, stoper ihtiyacı için bugünlerde Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı alternatif olarak belirledi. İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından olan La Gazzetta dello Sport, yaz transfer dönemi başından itibaren stoper arayışını sürdüren Serie A ekibi Roma'nın, Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Vida ile ilgilendiğini iddia etti. Domagoj Vida, geçtiğimiz sezonu 'de 3. olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 38 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist ile oynadı.
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