16 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Roma Domagoj Vida için girişimlere başlıyor!

Vida bombası! İtalyan devi devreye girdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.08.2019

'ın Hırvat stoperi , yaz döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.

ve gibi isimleri gündemine alan Roma, stoper ihtiyacı için 'ın Hırvat stoperi 'yı alternatif olarak belirledi.

İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından olan La Gazzetta dello Sport, yaz dönemi başından itibaren stoper arayışını sürdüren Serie A ekibi Roma'nın, Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Vida ile ilgilendiğini idda etti.

Beşiktaş'ta sol kanat arayışları

Domagoj Vida, geçtiğimiz sezonu 'de 3. olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 38 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist ile oynadı.

LOVREN İÇİN LIVERPOOL İLE ANLAŞTILAR

AS Roma, 'un Hırvat stoperi Dejan Lovren'in transferi için gerekli anlaşmaları sağladı.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Roma, Dejan Lovren'i 1 yıllığına kiralayacak ve kiralama için herhangi bir ücret ödemeyecek. Ancak, Lovren'in belirli bir maç sayısına ulaşması halinde 25 milyon euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

Roma'nın Alderweireld ve Daniele Rugani transferlerinde mutlu sona ulaşamaması sonrası Lovren'in transferi için devreye girdiği bilgisi de verildi.

2014 yazında Southampton'dan Liverpool'a 25.3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 30 yaşındaki Hırvat stoper, Liverpool formasıyla 170 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 asist yaptı.

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