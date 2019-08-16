Roma Domagoj Vida için girişimlere başlıyor!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, yaz transfer döneminde birçok stoper ile adı geçen Roma'nın radarına girdi. Lovren ve Rugani'nin transferlerinde ilerleme kaydedemeyen Roma, Vida'yı alternatifleri arasına aldı.

Dejan Lovren ve Daniele Rugani gibi isimleri gündemine alan Roma, stoper ihtiyacı için Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı alternatif olarak belirledi.

İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından olan La Gazzetta dello Sport, yaz transfer dönemi başından itibaren stoper arayışını sürdüren Serie A ekibi Roma'nın, Beşiktaş'ın 2018 yılında bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Vida ile ilgilendiğini idda etti.

Domagoj Vida, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 3. olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 38 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist ile oynadı.

LOVREN İÇİN LIVERPOOL İLE ANLAŞTILAR

AS Roma, Liverpool'un Hırvat stoperi Dejan Lovren'in transferi için gerekli anlaşmaları sağladı.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Roma, Dejan Lovren'i 1 yıllığına kiralayacak ve kiralama için herhangi bir ücret ödemeyecek. Ancak, Lovren'in belirli bir maç sayısına ulaşması halinde 25 milyon euro zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

Roma'nın Alderweireld ve Daniele Rugani transferlerinde mutlu sona ulaşamaması sonrası Lovren'in transferi için devreye girdiği bilgisi de verildi.

2014 yazında Southampton'dan Liverpool'a 25.3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan 30 yaşındaki Hırvat stoper, Liverpool formasıyla 170 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 asist yaptı.