17 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!

Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.08.2019

'nun haberine göre; Atalanta ve , Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi.

Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. 'nun haberine göre; Atalanta ve , Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon başında 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer edilmişti
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