17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Elyounoussi için ‘el yakan’ iddia!
Giriş Tarihi: 17.08.2019
Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta ve Genoa, Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Elyounoussi için dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercato'nun haberine göre; Atalanta ve Genoa, Norveçli oyuncunun peşine düştü. İngiliz ekibinin 14 milyon euro'luk bir bonservis talebi olduğu bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon başında 18 milyon euro'ya Southampton'a transfer edilmişti
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