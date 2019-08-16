Sürpriz aday Wilfried Bony

Golcü arayışlarını sürdüren Kartal’ın listesindeki 30 yaşındaki Bony, “Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmelerimiz halen devam ediyor” ifadesini kullandı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu bir sol bek, bir sağ bek, bir stoper ve bir de kanat oyuncu alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Burak iyi de olsa bir forvet almamız gerekiyor" açıklamasının ardından santrfor arayışlarına ağırlık verdi. Birçok aday ile temasa geçen yönetimin listesindeki isimlerden biri olan Wilfried Bony'nin menajerinden gelen açıklama ise Kartal'ın rotasını yeniden Fildişi Sahilli oyuncuya çevirdi. 30 yaşındaki oyuncunun menajerinin ardından kendisi de Türkiye'den bazı kulüplerle görüştüğünü söyledi.

4. LİG TAKIMIYLA İDMANDA

Bir dönemin ünlü golcülerinden ve Man. City'de forma giyen Bony şu anda kendisine kulüp arıyor. Sık sık Türk takımlarıyla ismi anılan Bony son olarak İngiltere 4. Lig takımlarından Newport ile antrenmanlara çıkıyor. Bony BBC'ye yaptığı açıklamada, "Menajerim İtalya ve Türkiye'de bazı kulüplerle konuşuyor. En iyi teklifi bekliyoruz. Ondan sonra bu teklifi değerlendireceğiz. En kısa zamanda bir kulüp bulmayı umuyorum" dedi. 2017'de Manchester City'den Swansea City'e 13 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.