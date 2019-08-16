Beşiktaş kazanarak başlıyor

Süper Lig’deki son 6 sezona üç puanla start veren siyahbeyazlılar dış sahadaki 30 açılış maçında 10 galibiyet aldı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi. Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı. Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı. 1983- 1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi. Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.