Konoplyanka için büyük pazarlık
Beşiktaş yönetimi Evgen Konoplyanka konusunda inanılmaz bir transfer politikası izliyor... Siyah-beyazlılar, Konoplyanka’nın transferi için Schalke’ye “Bedelsiz verin, siz de oyuncunun maliyetinden kurtulun” teklifini sundu.
Schalke kulübü ilk etapta Ukraynalı oyuncu için 12 milyon euro isterken, Beşiktaş 2 milyon euro önerince, sportif direktör Knabel "Bu paraya vermektense amatör takıma gönderirim" restini çekmişti. Ancak aynı Knabel'in Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'yi arayarak "Konoplyanka'yı 2.5 milyon euro'ya göndermeye hazırız" dediği ifade edildi. Naibi'nin buna karşılık yeni önerisinin, "Şu aşamada bonservis ödemek konusunda sıkıntımız var. Eğer bedelsiz gelirse, sizi de Yevhen'in maliyetinden kurtarırız" olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, vergiler dahil yılda 5 milyon euro masraf yaptıkları Konoplyanka'dan kurtulmak için, Schalke'nin bu teklife 'evet' diyeceğine inanıyor.
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