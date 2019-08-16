16 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Konoplyanka için büyük pazarlık

Konoplyanka için büyük pazarlık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.08.2019

 yönetimi Evgen Konoplyanka konusunda inanılmaz bir politikası izliyor... Siyah-beyazlılar, Konoplyanka’nın transferi için ’ye “Bedelsiz verin, siz de oyuncunun maliyetinden kurtulun” teklifini sundu.

kulübü ilk etapta Ukraynalı oyuncu için 12 milyon euro isterken, 2 milyon euro önerince, sportif direktör "Bu paraya vermektense amatör takıma gönderirim" restini çekmişti. Ancak aynı Knabel'in Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'yi arayarak "Konoplyanka'yı 2.5 milyon euro'ya göndermeye hazırız" dediği ifade edildi. Naibi'nin buna karşılık yeni önerisinin, "Şu aşamada bonservis ödemek konusunda sıkıntımız var. Eğer bedelsiz gelirse, sizi de Yevhen'in maliyetinden kurtarırız" olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, vergiler dahil yılda 5 milyon euro masraf yaptıkları Konoplyanka'dan kurtulmak için, Schalke'nin bu teklife 'evet' diyeceğine inanıyor.

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