Beşiktaş'ta gündemde 2 kaleci var

Kaleci transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın gündeminde iki isim var: Sinan Bolat ve İrfan Can... 30 yaşındaki Sinan'ın gelmeye hazır olduğu belirtilirken, Adanaspor 21 yaşındaki İrfan için 4 milyon TL istiyor.

Kaleci transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın gündeminde iki isim var: Sinan Bolat ve İrfan Can... 30 yaşındaki Sinan'ın gelmeye hazır olduğu belirtilirken, Adanaspor 21 yaşındaki İrfan için 4 milyon TL istiyor.