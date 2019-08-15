15 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta gündemde 2 kaleci var
Giriş Tarihi: 15.08.2019
Kaleci transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın gündeminde iki isim var: Sinan Bolat ve İrfan Can... 30 yaşındaki Sinan'ın gelmeye hazır olduğu belirtilirken, Adanaspor 21 yaşındaki İrfan için 4 milyon TL istiyor.
Kaleci transferi için kolları sıvayan Beşiktaş'ın gündeminde iki isim var: Sinan Bolat ve İrfan Can... 30 yaşındaki Sinan'ın gelmeye hazır olduğu belirtilirken, Adanaspor 21 yaşındaki İrfan için 4 milyon TL istiyor.
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