14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Elleri değil ayakları için!

Elleri değil ayakları için!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Sürpriz şekilde 'ın listesine giren 'un genç kalecisi İrfan Can'ı 'nın ayaklarını çok iyi kullandığı için istediği ortaya çıktı. 'ı, Başakşehir'de bile ayaklarını kullanamadığı için yedek bırakan 'nın, bu yüzden İrfan Can'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Sürpriz şekilde 'ın listesine giren 'un genç kalecisi İrfan Can'ı 'nın ayaklarını çok iyi kullandığı için istediği ortaya çıktı. 'ı, Başakşehir'de bile ayaklarını kullanamadığı için yedek bırakan 'nın, bu yüzden İrfan Can'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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