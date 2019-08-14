14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Elleri değil ayakları için!
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Sürpriz şekilde Beşiktaş'ın listesine giren Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can'ı Abdullah Avcı'nın ayaklarını çok iyi kullandığı için istediği ortaya çıktı. Volkan Babacan'ı, Başakşehir'de bile ayaklarını kullanamadığı için yedek bırakan Avcı'nın, bu yüzden İrfan Can'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Sürpriz şekilde Beşiktaş'ın listesine giren Adanaspor'un genç kalecisi İrfan Can'ı Abdullah Avcı'nın ayaklarını çok iyi kullandığı için istediği ortaya çıktı. Volkan Babacan'ı, Başakşehir'de bile ayaklarını kullanamadığı için yedek bırakan Avcı'nın, bu yüzden İrfan Can'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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