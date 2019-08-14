Seba'ya vefasızlık

Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının beşinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Süleyman Seba’nın 5. ölüm yıl dönümü için yapılan anma törenine Başkan Orman dahil hiçbir yöneticinin katılmaması büyük tepki aldı.

Feriköy Mezarlığı'nda yapılan törene Beşiktaş Kulübü'nden hiçbir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan Fikret Orman başta olmak üzere mevcut yönetimden kimsenin törene katılmaması camiada büyük tepki topladı. Kulüpten, Başkan Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken; Fikret Orman ise gelen tepkilerin artmasının ardından sosyal medya hesabından Süleyman Seba ile birlikte bir fotoğrafını koyarak, "Bir gün değil, her gün sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz seni Süleyman abi" paylaşımında bulundu. Törene TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, BJK Futbol Direktörü Ali Naibi, antrenör Gökhan Keskin ile Seba'nın sevenleri katıldı. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine ziyarette bulundu. Bu arada TFF ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray kulüpleri Seba için anma mesajı paylaştılar.

EFSANELER SİNEMALARDA

Türkiye futboluna damga vurmuş ve Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı'nı ele alan ekip 'Kolej Havası' ile izleyicinin karşısına çıkacak. Kolej Havası, Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-92 yılları arasında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma odaklanıyor. Belgesel, 6 Eylül'de Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.