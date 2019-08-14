14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Seba'ya vefasızlık

Seba'ya vefasızlık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Kulübü'nün Onursal Başkanı , vefatının beşinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Süleyman Seba’nın 5. ölüm yıl dönümü için yapılan anma törenine Başkan Orman dahil hiçbir yöneticinin katılmaması büyük tepki aldı.

Feriköy Mezarlığı'nda yapılan törene Kulübü'nden hiçbir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan başta olmak üzere mevcut yönetimden kimsenin törene katılmaması camiada büyük tepki topladı. Kulüpten, Başkan Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken; Fikret Orman ise gelen tepkilerin artmasının ardından sosyal medya hesabından ile birlikte bir fotoğrafını koyarak, "Bir gün değil, her gün sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz seni Süleyman abi" paylaşımında bulundu. Törene Onursal Başkanı Şenes Erzik, BJK Direktörü Ali Naibi, antrenör Gökhan Keskin ile Seba'nın sevenleri katıldı. Anma törenine katılanlar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrine ziyarette bulundu. Bu arada TFF ile birlikte F.Bahçe ve G.Saray kulüpleri Seba için anma mesajı paylaştılar.

EFSANELER SİNEMALARDA
Türkiye futboluna damga vurmuş ve Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen Beşiktaş Futbol Takımı'nı ele alan ekip 'Kolej Havası' ile izleyicinin karşısına çıkacak. Kolej Havası, Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-92 yılları arasında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma odaklanıyor. Belgesel, 6 Eylül'de Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor.

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