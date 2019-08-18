18 Ağustos 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş iki ismi kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ta hedef iki isim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Cemil Usta Sezonu'na Sivas deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan , konusunda gaza basmaya karar verdi. Siyah-beyazlılar, dün karşı karşıya geldiği 'dan Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Kartal'ın bir diğer hedefi ise forması giyen kaleci .

'in ilk haftasında deplasmanda karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle sezona başlayan 'ta, ortaya konulan futbol beklentileri karşılamazken, takımın ihtiyacı da öne çıktı.

Özellikle Karius'un yokluğunda kaleye geçen Utku'nun performansı tartışmalara sebep olurken, siyah-beyazlılar kaleci transferini bu hafta bitirmek için kolları sıvadı. , Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş da turunucu-lacivertli rakibinden Volkan Babacan'ı kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

EMRE KILINÇ LİSTEDE

Beşiktaş'ın temmuz ayında gündemine gelen ancak şu ana kadar netleşmeyen transfer hedeflerinden birisi olan Emre Kılınç için yöneticiler dün Sivasspor'un kapısını çaldı. Yapılan görümeler sonrasında bu futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifini yapan Beşiktaş, kırmızı-beyazlı ekibin cevabını beklemeye başladı. İki ekip yöneticileri bu hafta Emre Kılınç için yeniden bir araya gelecek. Beşiktaş, bir an önce Emre transferini tamamlamak istiyor.

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