14 Ağustos 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kamil Wilczek çıkmazı

Kamil Wilczek çıkmazı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Polonyalı “’de mutluyum” dedi. direktörü Jensen ise “Yüksek teklif gelirse değerlendirmeliyiz” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 'nin Polonyalı forveti Kamil Wilczek, geleceği hakkında konuştu. Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Kamil Wilczek, "Sözleşmemi yeni uzattım. Burada mutluyum, ailem de mutlu ve her şey iyi gidiyor. Futbolda her şey hızlı değişebiliyor ancak şu anda odaklandığım tek nokta Brondby" dedi. Konu hakkında konuşan bir diğer isim ise Brondby'nin direktörü Carsten Jensen oldu. Oyuncunun satışına açık kapı bırakan Jensen, "Kamil bizim için önemli bir oyuncu. Çok sayıda gol attı. Onsuz kalmak istemeyiz ama bu elimde olan bir şey değil. Yüksek bir teklif gelmesi halinde değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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