Beşiktaş'ta Kamil Wilczek çıkmazı

Polonyalı “Brondby’de mutluyum” dedi. Futbol direktörü Jensen ise “Yüksek teklif gelirse değerlendirmeliyiz” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brondby'nin Polonyalı forveti Kamil Wilczek, geleceği hakkında konuştu. Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Kamil Wilczek, "Sözleşmemi yeni uzattım. Burada mutluyum, ailem de mutlu ve her şey iyi gidiyor. Futbolda her şey hızlı değişebiliyor ancak şu anda odaklandığım tek nokta Brondby" dedi. Konu hakkında konuşan bir diğer isim ise Brondby'nin futbol direktörü Carsten Jensen oldu. Oyuncunun satışına açık kapı bırakan Jensen, "Kamil bizim için önemli bir oyuncu. Çok sayıda gol attı. Onsuz kalmak istemeyiz ama bu elimde olan bir şey değil. Yüksek bir teklif gelmesi halinde değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.